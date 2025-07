Auto ribaltata dopo lo schianto all' incrocio | una donna ferita

Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze quello avvenuto verso le 19 del 15 luglio all'incrocio tra via del Commercio e via Orsi. All'origine dello scontro quasi sicuramente una mancata precedenza: un'auto condotta da una ragazza sarebbe stata centrata in pieno dalla vettura condotta da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: auto - incrocio - ribaltata - schianto

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente si è verificato all'ora di pranzo di oggi, giovedì 15 maggio 2025, all'incrocio tra corso Grosseto e corso Potenza a Torino.

Milano, schianto in viale Monza: un’auto si ribalta all’incrocio, 7 feriti tra cui due bambini di 4 e 9 anni - Milano, 8 maggio 2025 – Schianto all’incrocio fra via Sant’Erlembardo e viale Monza questo pomeriggio intorno alle 18 e 30.

Grave incidente ad Arezzo: scontro tra furgone portavalori e auto all’incrocio del Gavardello - Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì, alle ore 16:33 all’incrocio tra via del Gavardello e via del Mulinaccio, ad Arezzo.

Incidente a Vicenza, auto si cappotta all’incrocio tra via Aleardi e via Tommaseo; Incidente a Torino Pozzo Strada: scontro tra due auto all'incrocio, una si ribalta sul marciapiedi; Spaventoso incidente all'incrocio, auto si ribalta: traffico nel caos.

Lanciano. Schianto tra auto, anche dei carabinieri, nel quartiere Santa Rita: una si ribalta - , 42 anni, residente a Napoli, e con un passeggero a bordo, stava percorrendo via Cipollone quando, impegnando l'incrocio con via ... Riporta abruzzolive.tv

Spaventoso incidente sulla provinciale: auto urta il guardrail e si ribalta - Poteva trasformarsi in tragedia l'incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 12 luglio all'ingresso del centro abitato di Vello di Marone, lungo la provinciale 510. Secondo bresciatoday.it