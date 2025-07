Ucraina Kaja Kallas contro Putin | Più di 9mila attacchi russi con armi chimiche vogliono causare sempre più dolore per resa di Kiev

La rappresentante estone ha sottolineato l’escalation degli "attacchi chimici", definendo la situazione “di grande, grande preoccupazione” L’Alta rappresentante dell’Ue per la politica estera, Kaja Kallas, lancia un attacco contro Vladimir Putin. Secondo informazioni d’intelligence olandesi e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Kaja Kallas contro Putin: “PiĂą di 9mila attacchi russi con armi chimiche, vogliono causare sempre piĂą dolore per resa di Kiev”

In questa notizia si parla di: kaja - kallas - putin - attacchi

