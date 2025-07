Il format di Big Brother ha attraversato diverse evoluzioni nel corso degli anni, sperimentando vari approcci di gioco per mantenere alta l’attenzione del pubblico. Recentemente, il ritorno di un ex concorrente all’interno della casa ha segnato una svolta significativa, riportando in auge uno degli aspetti più apprezzati e coinvolgenti dello show: la presenza di veterani del reality. Questa scelta ha contribuito a rinnovare il gameplay e a offrire una dinamica più avvincente rispetto alle stagioni con cast esclusivamente composto da nuovi partecipanti. big brother non ha ospitato ex concorrenti dal bb 22. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il ritorno del miglior stile di big brother dopo anni senza ospiti