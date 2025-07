Chiesto il processo per Silvio Viale | il medico e politico accusato da 4 pazienti di violenza sessuale

Il ginecologo Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per +Europa, rischia il processo per violenza sessuale. Il medico dell’ospedale Sant’Anna, 68 anni, è accusato dal procuratore aggiunto Cesare Parodi e dalle pm Delia Boschetto e Lea Lamonaca di aver molestato, anche con pratiche umilianti, di 4 pazienti. I magistrati hanno chiesto il suo rinvio a giudizio. Per altri sei episodi, invece, sarebbe stata chiesta l’archiviazione. L’ udienza preliminare è stata fissata il prossimo 15 settembre. Tutte le presunte vittime hanno un’etĂ compresa tra i 20 e i 25 anni. La vicenda era nata da un esposto presentato nel 2023, Viale era stato sottoposto a una perquisizione e, alla conclusione delle indagini, si è sottoposto a interrogatorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chiesto il processo per Silvio Viale: il medico e politico accusato da 4 pazienti di violenza sessuale

