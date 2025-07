Mafia | Terra Madre non è Open World per un motivo ben preciso rivela Hangar 13

Mafia: Terra Madre non è un gioco open world per un motivo ben preciso, a dirlo è stato direttamente lo studio Hangar 13, con lo studio che ha spiegato come questa scelta sia stata frutto di un’attenta riflessione sulle radici della serie e sui suoi recenti inciampi. In particolare, è stata la deludente accoglienza di Mafia III, con la sua formula a mondo aperto, a far cambiare rotta al team. La volontà è quella di riportare il franchise alla sua essenza originale: una narrazione solida, missioni ben ritmate e meno elementi dispersivi. In una recente intervista con IGN (condivisa da GamesRadar ), Hangar 13 ha rivelato che una mappa troppo ampia e ricca di distrazioni avrebbe rischiato di compromettere l’attenzione sulla storia, elemento centrale per un titolo come Mafia: Terra Madre. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Mafia: Terra Madre non è Open World per un motivo ben preciso, rivela Hangar 13

