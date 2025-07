Osimhen Galatasaray imminente una nuova offerta per convincere il Napoli | cosa cambia rispetto all’ultima e quel dettaglio che può mandare in porto l’affare

Osimhen Galatasaray, imminente una nuova offerta per convincere il Napoli: gli ultimissimi aggiornamenti. La situazione legata al futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco nel calciomercato. Sono ormai passati quasi sette giorni da quando il Galatasaray ha presentato una proposta ufficiale al Napoli per il trasferimento dell'attaccante nigeriano, che sarebbe stato disposto a trasferirsi in Turchia per 75 milioni di euro. Ma, come riportato da Alfredo Pedullà, la trattativa non si è ancora conclusa, poichĂ© la questione delle garanzie bancarie è ancora in fase di definizione. Il cuore della trattativa tra il Napoli e il Galatasaray riguarda le garanzie finanziarie.

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

Osimhen, svolta imminente: il Napoli vicino a chiudere con il Galatasaray "Si sta per sbloccare l'affare Osimhen: Il Galatasaray potrebbe versare al Napoli 40 milioni cash e 35 milioni a rate per l'attaccante nigeriano. Si lavora ad una chiusura in giornata"

Galatasaray, il vicepresidente: "Abbiamo fatto un'offerta al Napoli per Osimhen, lui vuole giocare da noi. Si decide tutto entro 48 ore"

Osimhen, ore decisive: nuova offerta del Galatasaray entro domani (Pedullà) - Come riporta Pedullà, il club turco a breve proporrà una nuova offerta per Osimhen.

Osimhen Galatasaray, c'è il colpo di scena! L'attaccante diserta il ritiro del Napoli: manca ormai poco al suo addio? Le ultime - Le ultimissime di mercato Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe 1998 e capocannoniere della Serie