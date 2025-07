Incidente a Lugo tra auto e moto 30enne sbalza dalla sella | soccorso in elicottero

Lugo (Ravenna), 15 luglio 2025 – E’ stato trasportato in elicottero al ‘ Trauma Center’ dell’ ospedale ‘Bufalini’ di Cesena il motociclista 30enne residente a Russi che oggi intorno alle 15 a Lugo, mentre in sella ad una Kaswasaki Z750 percorreva via Piratello diretto verso Sant’Agata, giunto all’altezza del ‘Tiro a segno’ è venuto a collisione con una Dacia Sandero che proveniva dalla direzione opposta e che stava per effettuare una svolta a sinistra. Al volante c’era un 70enne residente ad Argenta. In seguito al violento impatto il 30enne è stato sbalzato dal sellino. Sul posto è intervenuta un’ambulanza unitamente al nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna e ad un’altra pattuglia dello stesso Corpo, mentre nei pressi è atterrato l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Lugo tra auto e moto, 30enne sbalza dalla sella: soccorso in elicottero

