Sono state da poco annunciate le nomination degli Emmy Awards 2025, i primi televisivi più importanti dell’intera industria hollywoodiana. Scissione (Severance) ha ottenuto lo scettro della serie con più candidature del lotto: lo show Apple Tv+ ha raccolto la bellezza di 27 nomination, tra cui quella per la Miglior Serie Drammatica, dove dovrà vedersela con Andor, The Diplomat, The Last of Us, Paradise, The Pitt, Slow Horses e The White Lotus. Lo show ispirato ai fumetti DC Comics “ The Penguin ” ha accumulato, invece, 24 candidature, seguito da The Studio e The White Lotus con 23 ciascuno. The Last of Us ne ha ricevute 16, mentre Andor e Hacks con 14 e Adolescence, The Bear e The Pitt con 13. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Emmy Awards 2025 | Ecco la lista delle nomination