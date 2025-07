Perché le 10 km dei Mondiali di nuoto di fondo sono state spostate Ma non è detto che si svolgano | i criteri da rispettare

Non c’è pace per le 10 km di nuoto di fondo dei Mondiali 2025 in corso a Singapore: le gare sono state nuovamente spostate e sono ora programmate entrambe per mercoledì 16 luglio, alle ore 7.00 italiane per gli uomini ed alle ore 10.00 italiane per le donne. World Aquatics è stata costretta a questo nuovo rinvio a causa dei risultati dei valori dell’acqua del campo di gara, a Sentosa, ancora inaccettabili: sono attesi nella notte italiana i risultati su altri campioni prelevati nelle scorse ore. Per questo motivo ancora non è certo che le gare si svolgano nella giornata di domani, ma è possibile, in caso di valori dell’acqua ancora inaccettabili, che vengano ulteriormente spostate a giovedì 17 luglio, inizialmente proposto come giorno di riserva del calendario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perché le 10 km dei Mondiali di nuoto di fondo sono state spostate. Ma non è detto che si svolgano: i criteri da rispettare

In questa notizia si parla di: sono - mondiali - nuoto - fondo

Angelina Jolie: "Gaza una fossa comune, bambini sono il 40% dei morti, mln di civili palestinesi puniti, leader mondiali complici di questi crimini" - L'attrice, inviata speciale dell'Onu, ha pubblicato un post su Instagram in cui condanna la guerra di Israele a Gaza L'attrice Angelina Jolie, inviata speciale dell'Onu, ha condannato fermamente la guerra a Gaza con un post su Instagram in cui descrive la Striscia come "una fossa comune" e in

Totti: "Io allenatore? Mai, sono troppo rosicone. Prima della finale dei Mondiali, ho giocato a carte con Gattuso" - Francesco Totti, ospite di Fabio Fazio e del programma Che Tempo Che Fa in onda su canale NOVE, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha.

Chi sono i leader mondiali presenti ai funerali di papa Francesco - Dodici sovrani in carica, due principi ereditari, 52 capi di Stato, 14 capi di governo o figure equivalenti, sei vice capi di Stato, tre vice primi ministri, sette presidenti di parlamento, tredici ministri degli Esteri e 17 ministri con altri portafogli: sono questi i capi delegazione presenti.

I Mondiali di nuoto di Singapore 2025 sono pronti a dare il via alle gare di nuoto, con il fondo in programma dal 15 al 20 luglio all’isola di Sinosa 7 gare e 8 atleti alla ricerca di grandi prestazioni e conferme: @greg_palt e compagni sono pronti a regalare l Vai su Facebook

Nuoto di fondo, cambia il programma di gare ai Mondiali 2025 di Singapore - Vai su X

Perché le 10 km dei Mondiali di nuoto di fondo sono state spostate. Ma non è detto che si svolgano: i criteri da rispettare; Mondiali World Aquatics di Singapore 2025: tutti i risultati di nuoto di fondo LIVE; Mondiali di nuoto, valori inaccettabili dell’acqua: rinviate le gare di fondo sui 10 chilometri.

Mondiali nuoto: posticipate ancora le 10 km uomini e donne - Sono state nuovamente posticipate di qualche ora le gare di fondo sui 10 chilometri, sia maschile che femminile, al Mondiale di nuoto in corso a Singapore. Scrive ansa.it

Mondiali di nuoto e pallanuoto Singapore 2025, il programma aggiornato di oggi per il rinvio della 10 km - Programma giornaliero 15 luglio aggiornato dei Mondiali di nuoto e pallanuoto di Singapore 2025 con orari, gare e dove vederle in tv e streaming in diretta ... Come scrive sport.virgilio.it