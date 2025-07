Pena ridotta all' omicida di Mario Cerciello Rega Gasparri | Magistratura si ricopre di vergogna

È stata ridotta a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni la condanna per Gabriele Natale Hjorth, l’assassino del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, accoltellato nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 a Roma, nel quartiere Prati. La decisione è arrivata durante il terzo processo d’Appello, disposto dalla Cassazione lo scorso marzo. Hjorth, accusato di concorso in omicidio, sta scontando la pena ai domiciliari nella casa della nonna a Fregene. Pena che è stata ridotta di 5 mesi perché la sentenza di Appello bis stabiliva una condanna di 11 anni e 4 mesi. Per Franco Coppi, avvocato di parte civile della famiglia di Mario Cerciello Rega, si tratta di "una soddisfazione morale minima, tenendo conto che siamo partiti dall'ergastolo e se la stanno cavando tutto sommato a buon mercato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pena ridotta all'omicida di Mario Cerciello Rega. Gasparri: "Magistratura si ricopre di vergogna"

