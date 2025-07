Giappone all’Expo di Osaka un omaggio speciale per Mattarella

di Marco Milano All’Expo di Osaka sono iniziate le attivitĂ di “Lucca Comics & Games”. Al Padiglione Italia c’è stato un incontro con Yoshitaka Amano, ambassador del Padiglione Italia, mentre Go Nagai è stato premiato per il contributo alla conoscenza di Dante nel mondo con la sua Divina Commedia manga. All’interno dell’Esposizione Universale 2025, nell’ambito della settimana dedicata alla Regione Toscana, intitolata “Toscana. Rinascimento senza fine”, il festival lucchese partecipa come manifestazione di eccellenza capace di creare un ponte con il Sol Levante e dal palco giapponese sono state anche presentate le prime immagini del Museo Internazionale del Fumetto, il futuro della cultura dell’immaginario per l’Italia e il mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it