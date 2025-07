Calcio Firenze si candida per gli Europei 2032 Funaro | Ci sono tutti i presupposti

Firenze, 15 luglio 2025 – Firenze lancia la corsa per Euro 2032 e si lancia nella lizza della cittĂ che vorrebbero ospitare gli Europei tra sette anni. "In accordo con la Fiorentina", dice la sindaca Sara Funaro al termine di un incontro con il direttore generale del club calcistico, Alessandro Ferrari, "vogliamo candidarci agli europei 2032". Così "giĂ in queste ore manderemo la lettera di interesse", assicura. A Firenze, osserva, "siamo a un buon punto" perchĂ© nello stadio "i lavori sono giĂ in corso". Insomma, "ci sono tutti i presupposti per poterci essere e faremo di tutto, spingeremo, per fare in modo che Firenze, insieme alla Fiorentina, possa avere questo bel risultato". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio, Firenze si candida per gli Europei 2032. Funaro: “Ci sono tutti i presupposti”

In questa notizia si parla di: europei - firenze - funaro - calcio

