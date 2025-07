Mostra di arte sacra nella sede dell' associazione Paglieronese a Treglio

Sarà inaugurata mercoledì 16 luglio, in occasione della festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, la mostra di arte sacra organizzata dall'associazione Paglieronese, nella sua sede di Treglio. Saranno esposte opere di Aldo Bertagna, Pietro Bucco, Carlo Ciccone, Claudio Iezzi, Juan. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

