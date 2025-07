Pd a Napoli a Manfredi nessuno dice nulla ad Avellino i veti

Tempo di lettura: 2 minuti Si riunisce la Direzione provinciale del Partito Democratico di Avellino dopo le fibrillazioni degli ultimi giorni e la richiesta dei consiglieri comunali a margine della partecipata Assemblea pubblica di venerdì scorso ( CLICCA E LEGGI QUI). Stavolta c'era anche Ettore Iacovacci che ha chiarito la sua posizione in vista del Consiglio comunale che tra 48 ore definirĂ il futuro dell'amministrazione guidata da Laura Nargi, " PiĂą che definirmi un ribelle, mi considero un consigliere che ha delle idee personali, maturate anche girando per la città », ha dichiarato Iacovacci, respingendo l'etichetta di dissidente all'interno del Pd per non aver partecipato all'Assemblea di venerdì.

