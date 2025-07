Golf il The Open arriva al Royal Portrush Tutti i migliori a contendersi la Claret Jug

La settimana del The Open è ufficialmente arrivata. L’ultimo Major in programma, nonchĂ© il piĂą antico dei 4 (la prima edizione risale al 1860 quando venne disputato sui fairway del Prestwick Golf Club), giunge, quest’anno, alla sua 153esima edizione. Storicamente ospitato su percorsi scozzesi, inglesi o nordirlandesi (inizialmente non si usciva dalla sola regione scozzese), da giovedì 17 a domenica 20 luglio il British Open tornerĂ al Royal Portrush Golf Club, percorso nella contea di Antrim, in Irlanda del Nord, per la 3a volta nella storia. A trionfare su questi green furono prima il britannico Max Faulkner nel ’51 e, piĂą recentemente, l’irlandese Shane Lowry nel 2019. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, il The Open arriva al Royal Portrush. Tutti i migliori a contendersi la “Claret Jug”

153Âş The Open ? 17-20 luglio ? Royal Portrush Golf Club, Irlanda del Nord ? Al torneo di golf piĂą antico al mondo parteciperanno 156 giocatori in rappresentanza di 31 differenti paesi. In gara anche tre azzurri: Vai su X

