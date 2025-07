Al convegno del Partito Democratico gli invitati sono solo uomini il biasimo dell' assessora Zappalorto | Siamo nel 2025

A prima vista sembrerebbe un convegno come un altro, quello organizzato dal circolo del Partito Democratico di Atessa per lunedì 28 luglio. Un incontro come tanti per parlare di un tema quanto mai attuale, "Il Sangro e la sua industria tra storia e scenari futuri", in un momento spaventosamente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it