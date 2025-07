A Matera – ModArt Exhibition – Donne in Trasform-Azione anno 2025

Matera – Domenica 13 Luglio, presso Palazzo Malvinni Malvezzi in Piazza Duomo a Matera c’è stata l’inaugurazione della mostra collettiva “ModArt Exhibition – Donne in Trasform-Azione” anno 2025. Il catalogo d’arte abbinato a questo evento è stato curato dalla Dottoressa Sonia Demurtas, critico d’arte e Presidente dell’ Associazione “Fior di Loto” di Vibo Valentia, un ponte di sinergia e collaborazione con la curatrice della mostra la Dottoressa Felicia Cursi. In questi giorni il Palazzo Malvinni Malvezzi risplende di eleganza e bellezza tra abiti e dipinti, installazioni e luci. “L’eleganza senza tempo”, con le sfilate e gli abiti esposti, diventa un gentile omaggio a Grace Kelly. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - A Matera – “ModArt Exhibition – Donne in Trasform-Azione” anno 2025

Artisti, e non solo, dell’Associazione Fior di Loto a Matera al premio ModArt Exhibition - Vibo Valentia – Pronto per la stampa il nuovo catalogo a colori curato ed edito dalla critica d’arte Sonia Demurtas, il volume intitolato “Donne in trasform-azione”, è in collegamento con un grande evento culturale ed artistico, ovvero il Premio ModArt Exhibition (12-20 Luglio), presso Matera la città dei Sassi, che nasce dietro l’attenta organizzazione della curatrice d’arte Felicia Curci che ha coinvolto nel progetto l’editrice Demurtas.

Premio Moda ‘Città dei Sassi’: giovani talenti internazionali e l’arte del ModArt Exhibition celebrano la creatività globale a Matera - MATERA – Designer emergenti da sei Paesi si sfidano a Matera in un concorso internazionale che unisce moda, arte e sperimentazione visiva: con ModArt Exhibition, la creatività femminile si fa narrazione e trasformazione.

