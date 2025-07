Il processo sulla strage di piazza della Loggia andrà avanti | la conferma del tribunale di Brescia

"Il processo relativo alla strage di piazza della Loggia non risentirĂ di alcun danno". La conferma arriva dal Tribunale di Brescia dopo la richiesta di trasferimento al tribunale civile del presidente della Corte d’Assise Roberto SpanĂł per la presunta incompatibilitĂ con la moglie, la pm Roberta Panico. Gli ultimi sviluppi sul caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tribunale - processo - strage - piazza

Piazza della Loggia, il tribunale di Brescia: "Il processo sulla strage andrà avanti"

PROCESSO BIBBIANO, CADONO QUASI TUTTE LE ACCUSE. Arriva la sentenza del processo "Angeli e Demoni", sul presunto sistema di affidi illeciti in Val D'Enza, nel reggiano. Il tribunale della città emiliana ha deciso tre condanne, con pena sospesa:

