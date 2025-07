Grave incidente in autostrada al Mugello | tre morti e due feriti una bambina trasportata in codice rosso

E’ di 3 morti e 2 feriti, di cui uno grave, il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel comune di Barberino del Mugello sul tratto autostradale A1 direttissima in direzione nord all’interno della galleria: l’ incidente stradale vede coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e di Fi-Ovest, e anche una squadra e un’autogru richiesto inoltre l’intervento di una squadra dal comando di Bologna. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno operato con divaricatori e cesoie per liberare ed estrarre le cinque persone che viaggiavano sulla vettura e affidate al personale sanitario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Grave incidente in autostrada al Mugello: tre morti e due feriti, una bambina trasportata in codice rosso

In questa notizia si parla di: incidente - grave - mugello - morti

Barberino del Mugello, grave incidente nel primo pomeriggio in una galleria sulla Variante di Valico: morti tre uomini, ferite una 35enne e una bambina di 5 anni. Una Fiat Panda, su cui viaggiavano le cinque persone coinvolte, si sarebbe fermata all'improvvis Vai su X

Grave incidente avvenuto in galleria di base sulla A1 Direttissima, direzione nord. Intervento del sistema regionale di emergenza sanitaria e Vigili del Fuoco per liberare 5 persone da un’auto. Attivati i nostri elisoccorso della Regione Toscana Pegaso 1 e Pe Vai su Facebook

Incidente in A1 a Barberino del Mugello: tre morti e due feriti in galleria. Grave anche una bimba di 5 anni.; Incidente in A1, tre morti: scontro tra camion e auto, Italia divisa in due. Tratto chiuso poi riaperto; Camion contro auto in galleria sull’A1: 3 morti, gravi una donna e una bambina.

Incidente A1 a Barberino del Mugello: 3 morti e 2 feriti gravi - La circolazione, interrotta per consentire le operazioni di soccorso, è stata ripristinata su una sola corsia. tg.la7.it scrive

Incidente in A1: tre morti per una Fiat Panda ferma in galleria, il camion non ha potuto frenare - Gravissimo incidente in A1 con tre uomini morti, allo studio le immagini delle telecamere che hanno visto un camion travolgere una Panda ferma dentro una galleria ... Come scrive automoto.it