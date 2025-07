Cisgiordania al Papa un report sulle violenze dei coloni ai cristiani Piazzaballa | Nella West Bank la legge del più forte

Dopo l’appello di qualche giorno fa della comunitĂ cristiana di Taybeh, l’ultimo villaggio interamente cristiano rimasto in Cisgiordania, per chiedere di fare pressione sulle autoritĂ di occupazione israeliane contro le violenze dei coloni, i vertici della comunitĂ cristiana hanno deciso di alzare i toni. Un dossier “dettagliatissimo” sui continui attacchi dei coloni israeliani sta per arrivare sul tavolo della Santa Sede, all’esame della Segreteria di Stato e poi del Papa. Dopo che nel villaggio della West Bank è stata anche incendiata la storica chiesa di San Giorgio e il cimitero, in visita di solidarietĂ a Taybeh lunedì, insieme ai patriarchi delle chiese, c’era anche un rappresentante della Santa Sede. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cisgiordania, al Papa un report sulle violenze dei coloni ai cristiani. Piazzaballa: “Nella West Bank la legge del piĂą forte”

Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU per Cisgiordania e Gaza, ha reagito all'annuncio di sanzioni da parte dell'amministrazione Trump con un post su X: «I potenti puniscono chi parla per i senza voce, non è un segno di forza ma di colpa».

Un dossier sugli attacchi dei coloni ai cristiani palestinesi arriva al Papa; Cisgiordania, i coloni ebrei attaccano gli abitanti di Taibeh; Papa Leone XIV: Violenza diabolica contro l'Oriente cristiano. La gente non può morire a causa di fake news.

