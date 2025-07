Suwayda sotto assedio | violenze tra drusi e beduini scuotono la Siria

Nella città drusa di Suwayda clan beduini attaccano quartieri e leader locali, in scontri che causano almeno 90 morti. L’esercito interviene per ristabilire la calma. Sullo sfondo le tensioni tra il nuovo governo, i drusi e le trattative con Israele sul Golan. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Suwayda sotto assedio: violenze tra drusi e beduini scuotono la Siria

In Siria i drusi umiliati di Suwayda sono costretti a fuggire in Israele - Quando hanno cominciato a sparare a Suwayda, tre giorni fa, è stato per il furto di un camioncino usato per vendere frutta e verdura.

ISRAELE CATTIVO? EPPURE QUANDO C’È DA SCEGLIERE, GLI ARABI PREFERISCONO ISRAELE… - di Davide Riccardo Romano Terroristi beduini sono entrati nel villaggio druso di Al-Tira ad As Suwayda, nella Siria meridionale, hanno assassinato 8 dr Vai su X

Israele ha bombardato le forze di sicurezza siriane nel sud della Siria; Siria: Israele colpisce le forze armate regolari a Suwayda dopo gli scontri tra drusi e beduini sunniti; Siria, scontri tra beduini e drusi: quasi 100 morti. Al Jolani manda l'esercito, Israele risponde con raid: «Raggiunta tregua tra i capi tribù.

In Siria i drusi umiliati di Suwayda sono costretti a fuggire in Israele - Si combatte nel sud della Siria, dove Israele bombarda e le milizie locali prima arretrano e poi respingono le Forze di Damasco, colpevoli di nuovi abusi e violenze ... Lo riporta ilfoglio.it

Israele ha bombardato le forze di sicurezza siriane nel sud della Siria - Per proteggere la comunità dei drusi, coinvolta da giorni in violenti scontri, ma soprattutto per evitare che si avvicinassero troppo ai suoi confini ... Da ilpost.it