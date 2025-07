rds summer festival 2025 si conclude con tutti sold out e due speciali in tv

RDS Summer Festival 2025 si conclude con otto date tutte sold out e con due speciali in onda su TV8. Successo straordinario per l’ RDS Summer Festival 2025, il viaggio musicale itinerante di RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT, che si è confermato ancora una volta come uno degli appuntamenti piĂš attesi dell’estate italiana. Tutto esaurito in tutte le otto serate, a cui il pubblico ha potuto accedere gratuitamente  registrandosi sull’app di RDS, scaricabile da tutti gli store digitali. Quest’anno il Festival ha visto alternarsi sul palco 70 artisti, tra nomi emergenti e affermati, e ha accolto complessivamente oltre 100. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

