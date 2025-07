Juventus Next Gen ufficiale l’arrivo di Brugarello in bianconero! Il comunicato e tutti i dettagli sul nuovo difensore

Juventus Next Gen, ufficiale l'arrivo di Brugarello in bianconero: i dettagli presenti nel comunicato del club. La Juventus Next Gen ha annunciato sui canali ufficiali del club l'acquisto di Mattia Brugarello, difensore centrale classe 2005, che si unisce al club bianconero a titolo definitivo dal Teramo, come anticipato da . Il giovane calciatore ha concluso un'ottima stagione in Serie D, dove ha collezionato 32 presenze, dimostrando soliditĂ difensiva e qualitĂ tecniche che non sono passate inosservate. COMUNICATO – «La Juventus Next Gen aggiunge un nuovo giovane e talentuoso tassello alla sua rosa, mettendo sotto contratto Mattia Brugarello: è ufficiale infatti l'accordo che legherĂ il giocatore alla squadra bianconera fino al 30 giugno 2027.

