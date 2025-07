Ue | senza accordo controdazi dal 06 08

19.27 I primi controdazi Ue contro le tariffe imposte da Donald Trump su acciaio e alluminio -finora congelati per favorire il dialogo-,dal valore di 21 mld di euro, scatteranno il 6 agosto in caso di mancato accordo. E' quanto riferiscono fonti Ue.La decisione sul secondo pacchetto da 72 mld di euro, ora al vaglio dei Paesi membri e pensato per reagire alle misure statunitensi su dazi reciproci e auto, sarà invece valutata "in base all'evoluzione delle trattative", evidenziano le stesse fonti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it