Un triplo fronte di priorità quelle messe sul tavolo del dipartimento di stato americano dal ministro degli esteri Antonio Tajani, nella sua visita a Wasghington. Ucraina, Gaza e Libia sono dossier altamente strategici su cui il dialogo tra Italia e Stati Uniti deve condurre a soluzioni condivise e a iniziative unitarie. Marco Rubio e Massad Boulos, segretario di stato e consigliere speciale per l’Africa del presidente Donald Trump hanno dialogato con il numero uno della Farnesina proprio per affrontare gli spinosi temi. “Grazie Marco Rubio per la tua accoglienza a Washington. Grazie per la tua amicizia. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ucraina, Gaza e Libia. Il triplo fronte di Tajani a Wasghinton

“Mai più la guerra”. Nella prima domenica da Papa di Prevost cita Ucraina e Gaza - Città del Vaticano, 11 maggio 2025 – La prima domenica da Papa per R obert Francis Prevost è cominciata con una santa messa nelle Grotte Vaticane.

Dino Giarrusso all’Isola: “Usiamo questo spazio per chiedere la pace a Gaza e in Ucraina” - Dino Giarrusso arriva all’Isola dei famosi 2025 nel corso della seconda puntata del 12 maggio. Il giornalista ed ex conduttore de Le Iene approfitta della diretta su Canale5 per lanciare un messaggio di pace: “Ricordiamoci che qui stiamo divertendo il pubblico ma a Gaza e in Ucraina c’è ancora la guerra”.

La frattura tra Europa e Stati Uniti passa da Gaza e Ucraina - Le pressioni su Kiev e il sostegno incondizionato a Israele da parte dell’amministrazione Trump allontanano Washington dai suoi alleati europei.

Tajani oggi negli Usa vede Rubio. Dall’Ucraina ai dazi, al futuro di Unifil in Libano, i dossier sul tavolo - Dazi, sostegno all’Ucraina, ma anche l’emergenza a Gaza, stabilizzazione della Libia e futuro della missione Unifil in Libano, attualmente a guida italiana. Lo riporta ilsole24ore.com

Il Convoglio umanitario magrebino per Gaza entrato in Libia - Soumoud), partito ieri da Tunisi, ha superato il valico con la Libia di di Ras Jedir ed ha iniziato la seconda fase, ovvero la marcia in direzione di Tripoli ... Da ansa.it