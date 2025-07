Omicidio Cerciello pena ridotta a 10 anni e 11 mesi per Hjorth

La sentenza √® stata disposta nel terzo processo di appello: i giudici hanno accolto la richiesta della procura generale di abbassare di cinque mesi la pena. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ¬© Imolaoggi.it - Omicidio Cerciello, pena ridotta a 10 anni e 11 mesi per Hjorth

omicidio - cerciello

