Belluno si arrampica per una foto ma la parete frana | morta ragazza di 15 anni

Belluno, 15 luglio 2025 – Si sono arrampicate su un costone per fare una foto, forse un selfie, ma la parete ha ceduto e le tre amiche sono cadute. Una di loro, 15 anni, è morta schiacciata da un maso. Una ragazza di 15 anni è morta e una coetanea è rimasta ferita questo pomeriggio, a Cesiomaggiore (Belluno) per il cedimento di un costone di roccia sul quale, assieme ad una terza amica della stessa età , erano salite per fare una foto. L'episodio è accaduto a Busche, località sul greto del fiume Piave. Secondo la ricostruzione le tre si sarebbero arrampicate su un pendio, che sarebbe poi franato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Belluno, si arrampica per una foto ma la parete frana: morta ragazza di 15 anni

