Un giudice respinge l’affido esclusivo di Céline Blue Basciano a Sophie Codegoni

Si è tenuta questa mattina al Tribunale di Milano  l’udienza per l’affido di Céline Blue Basciano, figlia di Alessandro Basciano  e Sophie Codegoni. Il Giudice di famiglia ha rigettato la richiesta di affido super esclusivo avanzata da Codegoni, mantenendo l’ affido condiviso  tra i due genitori. Disposti inoltre tre pomeriggi a settimana per Basciano con la figlia e una multa  di 2800 euro per la madre per aver violato il divieto di pubblicare contenuti sulla minore sui social. Alessandro Basciano finito in carcere per meno di 48 ore a novembre 2024, era stato accusato di stalking, finendo coinvolto in un processo penale ancora in corso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Un giudice respinge l’affido esclusivo di Céline Blue Basciano a Sophie Codegoni

