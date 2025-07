I nuovi presidi delle scuole di Bologna e provincia | tutti i nomi

Bologna, 15 luglio 2025 – Grosse e grandi novitĂ nel valzer dei presidi: Maurizio Santoro va al liceo Galvani, Fulvio Buonomo all'Iis Pier Crescenzi Pacinotti Sirani, Salvatore Antonio Rinaldi al liceo Fermi, Cinzia Quirini all'Iis Keynes e Marco Ortu all'Iis Belluzzi Fioravanti. L' Ufficio scolastico regionale ha pubblicato i movimenti dei presidi che prenderanno servizio l'1 settembre. Scatenate le chat. Molte le sorprese, ma anche alcune voci stra-confermate. "Sono emozionatissimo", fa fatica a parlare Maurizio Santoro che, dall'1 settembre, guiderĂ l'illustre Galvani, lasciato da Fabio Gambetti.

