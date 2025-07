Genova Imu in aumento per 27mila alloggi | ecco la prima stangata della sindaca Salis

Neanche il tempo di insediarsi a capo del comune di Genova che la giunta di centrosinistra tira giù la maschera: la prima manovra economica della sindaca Silvia Salis è infatti l' aumento dell'Imu. Palazzo Tursi ha stabilito di stangare circa 27 mila alloggi a canone concordato, facendo salire la tassa sulla casa: adesso l'aliquota passerà dallo 0,78 all'1,06 nel 2025. Una scelta dettata dal fatto che il campo largo si aspetta una maggiore entrata, all'incirca di 5,3 milioni di euro e utili per risanare il disavanzo da 50 milioni, o almeno questa è la motivazione ufficiale. Il vicesindaco Alessandro Terrile parla di " una misura necessaria " per non tagliare i servizi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

