Calciomercato Bologna Lucumi direzione Premier League! Quella squadra tenta di chiudere

Calciomercato Bologna: futuro incerto per LucumĂ­, il Sunderland accelera. La situazione Il calciomercato Bologna si infiamma con il nome di Jhon LucumĂ­, difensore colombiano classe 1998, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni in Serie A. Le sue prestazioni con la maglia rossoblĂą non sono passate inosservate, attirando l’interesse di diversi club, sia in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, Lucumi direzione Premier League! Quella squadra tenta di chiudere

In questa notizia si parla di: calciomercato - bologna - lucumi - direzione

Calciomercato Bologna, i rossoblu vogliono a tutti i costi prendere quel giovane fuoriclasse. Ecco l’indiscrezione - Calciomercato Bologna, i rossoblu pressano e provano a chiudere a tutti i costi quel giocatore. Ecco l’indiscrezioni per l’estate Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, ci sono delle novità molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Bologna e di quella che sarà la squadra in vista del prossimo anno.

Calciomercato Bologna, Sartori non bada a spese: due fuoriclasse argentini nel mirino della squadra rossoblu - Calciomercato Bologna, Sartori è pronto a fare due colpi dall’Argentina per potenziare ulteriormente la rosa rossoblu Novità molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Bologna.

Calciomercato.com – Bologna-Empoli, le pagelle di CM: bene Fabbian, Dallinga si riscatta. Gioia Kovalenko | Altri campionati Italia - 2025-04-24 23:52:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.

IL BORSINO DELLE 18 | Ecco le notizie e i movimenti di calciomercato della serata raccolti per voi in un solo articolo https://www.romanews.eu/il-borsino-delle-18-svilar-rinnova-fino-al-2030-latalanta-piomba-su-ferguson-il-bologna-vuole-trattenere-lucumi-cal Vai su Facebook

#CalciomercatoRoma, tentativo del #Galatasaray per #Lucumi: la risposta del #Bologna ?https://romanews.eu/calciomercato-roma-tentativo-del-galatasaray-per-lucumi-la-risposta-del-bologna/… #ASRoma #RomanewsEU Vai su X

Lucumì: Presente a Bologna. Futuro? Vivo alla giornata, mi piacerebbe giocare per Inter, Real, City...; Roma, piace Lucumi: Bologna vuole 28 mln clausola; Rondonini, agente di Lucumi: Giocherà dove avrà la possibilità di crescere.

Ad Bologna: “Lucumì? Vogliamo rinnovare il contratto. Ndoye preferirei restasse” - Fenucci ha fatto un punto sul mercato del club rossoblù e ha parlato anche del giocatore che in passato è stato accostato all'Inter, Lucumì ... Scrive fcinter1908.it

Bologna, un club di Premier ha messo gli occhi su Lucumi - Sul difensore è forte l'interesse di un club di Premier League. Segnala calcioinpillole.com