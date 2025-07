Tempo di lettura: < 1 minuto Sedici misure cautelari, di cui 11 detenzioni in carcere e 5 ai domiciliari. È quanto deciso dal gip Mariaconcetta Criscuolo del tribunale di Torre Annunziata, nell’ambito delle indagini della Guardia di Finanza di Torre Annunziata sui presunti casi di corruzione negli appalti del Comune di Sorrento. Su richiesta della procura oplontina (pm Giuliano Schioppi, procuratore capo Nunzio Fragliasso ) sono stati raggiunti dai provvedimenti di custodia in carcere l’ex sindaco Massimo Coppola ( già destinatario di analoga misura lo scorso maggio ), Raffaele Guida (noto anche come “Lello il sensitivo”), l’ex consigliere comunale e commercialista Vincenzo Sorrentino, il tecnico Vincenzo Rescigno, il professionista Gennaro Esposito, gli imprenditori Danilo Amitrano, Mario Parlato, Luigi Todisco, Luigi Di Palo, e i due omonimi Aniello Vanacore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tangentopoli a Sorrento, i nomi della seconda tornata di arresti