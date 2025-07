Walter Rizzi alla direzione della banca digitale di BBVA in Italia

BBVA nomina Walter Rizzi nuovo direttore della Banca Digitale in Italia, segnando un passo chiave nella strategia del gruppo per rafforzare la propria presenza in Europa. In questo incarico, Rizzi è responsabile dello sviluppo e dell’adattamento dell’offerta digitale di BBVA per il mercato italiano. Prima di entrare in BBVA, Rizzi ricopre il ruolo di Chief Product & Customer Officer e vicedirettore generale presso Banca AideXa, dove guida iniziative focalizzate sull’innovazione di prodotto, l’utilizzo dei dati e il miglioramento dell’esperienza cliente. In precedenza, è partner di McKinsey e QuantumBlack a Milano, specializzandosi in trasformazione digitale e applicazioni di Intelligenza Artificiale nel settore bancario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

