Belluno si arrampica per una foto su costone che cede | morta una 15enne

Una giovane di 15 anni è morta e una coetanea è rimasta ferita questo pomeriggio, a Cesiomaggiore, in provincia di Belluno, a causa del cedimento di un costone di roccia su cui, in compagnia di una terza amica della stessa età, erano salite per fare una foto. L'episodio è accaduto, nello specifico, a Busche, località situata sul greto del fiume Piave. Stando a quanto emerso, le tre ragazze si sarebbero arrampicate sul pilone di un vecchio ponte che sovrasta il fiume e che è attaccato a una parete di roccia. Improvvisamente, forse smosso dal suo tentativo di arrampicarsi, un masso della parete rocciosa si sarebbe staccato e l'ha travolta e schiacciata. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Belluno, si arrampica per una foto su costone che cede: morta una 15enne

Cesiomaggiore (Belluno), per una foto si arrampica su un costone di roccia che cede: morta una 15enne - La ragazza era salita lungo il pendio insieme ad altre due amiche: ferita una delle due, illesa l'altra

