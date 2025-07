TS – ecco dove si giocherà il playoff di Conference

2025-07-15 18:59:00 Arrivano conferme da Tuttosport: FIRENZE – Per il playoff di Conference League, a causa dei lavori in corso allo stadio Artemio Franchi di Firenze, “ giocheremo al Mapei Stadium ” di Reggio Emilia, “ vediamo adesso il 4 agosto il sorteggio, non sappiamo ancora se la prima sarà in casa o fuori, però giocheremo lì “. Lo ha affermato Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, a margine di un incontro sulla candidatura di Firenze agli Europei 2032. Il restyling del Franchi. Per quanto riguarda il restyling del Franchi, Ferrari ha ribadito che “ stiamo continuando a lavorare quotidianamente insieme al Comune proprio per andare a preparare tutti i vari passaggi necessari affinché ci sia la certezza e la sicurezza di avere qui a Firenze uno stadio che possa ospitare non solo gli Europei, ma che possa essere la casa della Fiorentina, moderna e accogliente per tutti “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – ecco dove si giocherà il playoff di Conference

