Crac dell' Ac Cesena fine dell' incubo per Rino Foschi Assolto anche Piangerelli condanna per l' ex presidente del Chievo

E' arrivata intorno alle ore 18 in tribunale a Forlì l'attesa sentenza di primo grado sulla bancarotta dell'Ac Cesena, un processo durato oltre due anni che ha coinvolto 11 imputati, i due ex presidenti del 'vecchio' Cavalluccio, Giorgio Lugaresi e Igor Campedelli, sono usciti dal procedimento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: cesena - crac - fine - incubo

Maxi risarcimento per il crac dell’Ac Cesena: il curatore chiede 67 milioni a 3 imputati - Cesena, 25 giugno 2025 – Gli imputati? Vanno assolti tutti perché il fatto non sussiste. Al processo per la bancarotta dell’Associazione Calcio Cesena, in corso da oltre due anni e mezzo davanti al collegio formato dai giudici Marco De Leva (presidente), Federico Casalboni e Giorgia Sartoni, è arrivato il turno delle difese.

Crac dell'Ac Cesena, Lugaresi nuovamente sul banco dei testimoni. Il 15 luglio è attesa la sentenza - Procede lentamente verso la fine il processo sul crac dell'Ac Cesena, con le annesse accuse di bancarotta per il fallimento del 'vecchio' Cavalluccio che risale, come è noto, all'agosto 2018.

Crac Ac Cesena, parola alla difesa. Udienze cruciali domani e il 1° luglio - Domani l’intera giornata del collegio giudicante del Tribunale di Forlì formato da Marco De Leva (presidente), Giorgia Sartoni e Federico Casalboni, impegnato da più di due anni e mezzo nel processo per la bancarotta dell’ Associazione Calcio Cesena, sarà dedicata all’ascolto delle arringhe degli avvocati, dopo che martedì scorso il pubblico ministero Francesca Rago aveva chiesto la condanna di dieci degli undici imputati a pene variabili fra due anni e quattro anni e tre mesi di reclusione, per un totale di 30 anni e sei mesi.

Crac dell'Ac Cesena, Lugaresi nuovamente sul banco dei testimoni. Il 15 luglio è attesa la sentenza.

Stalking, la fine dell’incubo: “Quelle donne vanno ricoverate” - Le persecutrici del cesenate Paolo Zignani, madre e figlia di Poppi, sono state ritenute non imputabili per incapacità di intendere e di volere. Si legge su msn.com

Crac BpVi, fine dell’incubo. Confermate le condanne - la Nazione - Confermate le condanne La Cassazione mette un punto fermo dopo 10 anni. Lo riporta lanazione.it