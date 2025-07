Minaccia una parente con un fucile | in un container la polizia trova armi e droga

Detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi: con queste accuse a Cisterna è stato arrestato dalla polizia un uomo di 38 anni. Un arresto arrivato in seguito alla querela sporta da una parente del 38enne che agli agenti del locale Commissariato ha raccontato di aver. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

