Il faccia a faccia poi la virata all’ultimo | due aerei cinesi evitano lo scontro per pochi metri Cosa è successo

Il 6 luglio 2025 nei cieli sopra la Repubblica di Tuva, in Russia, si sarebbe potuta consumare una tragedia. Due aerei cinesi, un volo passeggeri della Air China e un cargo della compagnia SF Airlines, si sono trovati faccia a faccia a una distanza estremamente ridotta: tra i 90 e i 120 metri. Normalmente la distanza minima di sicurezza è almeno il triplo. Una manciata di secondi e qualche decina di metri in meno, e si sarebbe verificato uno scontro. Uno dei voli coinvolti era diretto a Milano Malpensa, con a bordo numerosi passeggeri europei e italiani: il volo CA967 di Air China, partito da Shanghai e atteso in Italia nella stessa giornata. 🔗 Leggi su Open.online