Fiabe da giocare Barbara Lombana propone Il Naso d' Argento alla Corte dell' Astra

Per la ressegna "Fiabe da giocare", mercoledì 16 luglio alle 17, Barbara Lombana propone lo spettacolo "Il Naso d'Argento" alla Corte dell'Astra, per far vivere le fiabe da protagonisti. Biglietto d'ingresso pari a 5 euro per bambini dai 2 ai 13 anni. Biglietto omaggio per gli accompagnatori. 🔗 Leggi su Veronasera.it