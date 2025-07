Alcune caratteristiche dei Google Pixel 10 confermate dalla certificazione FCC

Google Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL si avvicinano al lancio con la certificazione della FCC che ne conferma alcune caratteristiche.

Android 16 è qui, per ora solo sui Pixel. Ma alcune novità importanti arriveranno solo prossimamente - Android 16 debutta con notifiche in tempo reale, nuove funzioni di sicurezza e aggiornamenti per i dispositivi Pixel.

Già in vendita alcune cover per i Google Pixel 10, un po’ diverse da quelle dei Pixel 9 - Un produttore di cover vende già le cover per i Google Pixe 10, permettendoci di scoprire alcuni piccoli dettagli diversi dai Pixel 9.

Google prende in giro Apple su alcune “novità ” di iOS 26 e non si sbottona sui Pixel 10 - Con l'ennesimo video della serie #BestPhonesForever, Google ha preso in giro Apple per le novità di iOS 26 chiaramente ispirate dai Pixel.

Google Pixel 10 Pro Fold avrà una cerniera più sottile, secondo un rumor; Display più luminoso per i Pixel 10 ma solo i modelli Pro avranno una marcia in più; Google presenta il nuovo Pixel 9a, potente e a un prezzo conveniente: prova e funzionalità .

Pixel 10 Pro Fold: Google sfida Samsung con più batteria, più memoria e certificazione IP68 | Leak specifiche - Il nuovo Google Pixel 10 Pro Fold si prepara al debutto ufficiale durante l’evento “Made by Google” previsto per il mese prossimo, e grazie a un’anteprima pubblicata da Android Headlines possiamo già ... Scrive informazione.it

Google Pixel 10: dispositivi certificati, ormai manca poco - Google ha appena superato un nuovo importante step nel percorso verso la presentazione dei suoi attesi Pixel 10, poiché tre modelli della famiglia hanno infatti ottenuto le certificazioni FCC e IMDA, ... Segnala hdblog.it