Scontro ad alta quota evitato per un soffio | due aerei si sfiorano in volo uno era diretto a Malpensa

Quasi faccia a faccia a 36mila piedi di quota. Due aerei cinesi - un cargo della compagnia Sf Airlines e un volo Air China partito da Shanghai e diretto a Milano Malpensa - si sono quasi sfiorati.Il fatto è avvenuto nei cieli sopra la Repubblica di Tuva, in Russia, lo scorso 6 luglio, ma la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In Siberia due voli cinesi sfiorano la collisione per 90 metri: uno era diretto a Malpensa; Volo United Airlines diretto a Roma perde quota sull’Atlantico, lanciato segnale: atterraggio di emergenza; Aereo di Air India per Londra si schianta subito dopo il decollo: 242 a bordo, un sopravvissuto.

Sfiorata la tragedia in volo: quasi collisione tra due aerei cinesi, uno diretto a Malpensa - Una manovra imprevista di un volo Air China sopra la Siberia ha portato due aerei cinesi a sfiorare la collisione, sollevando interrogativi sulla gestione del traffico aereo russo. notizie.it scrive

Aerei cinesi sfiorano la collisione nei cieli della Russia: il volo Air China era diretto a Milano. Un pilota all'altro: «Perché questa manovra?» - Due aerei cinesi, uno passeggeri diretto da Shanghai a Milano e un cargo, si sono ritrovati a 90- Come scrive msn.com