Belluno morta ragazza di 15 anni precipitata nel Piave mentre faceva un selfie con le amiche da un pendio e schiacciata da un masso - VIDEO

Le tre ragazze si sarebbero arrampicate su un pendio che poi ha franato, un masso ha schiacciato una di loro uccidendola Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere precipitata nel Piave mentre cercava di farsi un selfie con le amiche su un pendio a Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno. I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Belluno, morta ragazza di 15 anni precipitata nel Piave mentre faceva un selfie con le amiche da un pendio e schiacciata da un masso - VIDEO

In questa notizia si parla di: pendio - belluno - morta - ragazza

Una ragazza di 15 anni è morta e una coetanea è rimasta ferita questo pomeriggio, a Cesiomaggiore (Belluno) per il cedimento di un costone di roccia sul quale, assieme ad una terza amica della stessa età, erano salite per fare una foto. L'episodio è accad Vai su X

Ragazza di 15 anni si arrampica con le amiche su un pendio per fare un selfie e muore schiacciata da un masso; Si arrampicano su un pendio per fare una foto ma la roccia frana: morta una 15enne, ferita un’altra; Belluno, precipita nel Piave per farsi un selfie con le amiche e viene schiacciata da un masso: la morte a 16 anni di una ragazza a Cesiomaggiore.

Ragazza di 15 anni si arrampica con le amiche su un pendio per fare un selfie e muore schiacciata da un masso precipitato. Ferita una coetanea - Si arrampica con le amiche su un costone per fare un selfie, la roccia cede sotto ai loro piedi: morta una ragazza di 15 anni schiacciata da un masso, ... Si legge su msn.com

Belluno, si arrampica per una foto ma la parete frana: morta ragazza di 15 anni - Tragedia a Busche, località sul greto del fiume Piave. Secondo quotidiano.net