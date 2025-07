Addio a Luciana Modonesi madre del direttore dell’Adnkronos Davide Desario

(Adnkronos) – E' morta a Roma Luciana Modonesi, madre del direttore dell'Adnkronos Davide Desario. Novant'anni, vedova dell'ex direttore generale della Banca d'Italia Vincenzo Desario, lascia altri due figli, Gabriella e Michele, e i nipoti, Tommaso, Riccardo, Filippo, Gregorio e Bernardo. Dall'Editore, dal management e dalla redazione dell'Adnkronos, le piĂą sentite condoglianze a Davide e alla .

