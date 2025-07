Una nuova era per il calcio… o solo un nuovo business per la Fifa? So Foot

La nuova Coppa del Mondo per club voluta dalla Fifa ha centrato l’obiettivo economico, ma solleva dubbi su tutto il resto. Tra autocompiacimenti di Gianni Infantino, sponsor miliardari e affluenze gonfiate, il torneo si presenta come una macchina di marketing perfettamente oliata. Ma dietro i grandi numeri, emergono stadi semivuoti, giocatori spremuti e un format che divide. Mentre la Fifa pianifica già la prossima edizione, cresce la critica verso un evento che sembra più attento ai profitti che alla sostenibilità del calcio. Leggi anche: Fischiano Trump, Infantino lo difende. Gli immigrati? Cose di poco conto (Forbes) Infantino ridisegna il calcio ad immagine e somiglianza della Fifa (So Foot). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Una nuova era per il calcio… o solo un nuovo business per la Fifa? (So Foot)

Infantino, il presidente FIFA ricorda Papa Francesco: «Aveva un rapporto speciale col calcio! A settembre per onorarlo faremo…» - di Redazione Infantino, il presidente FIFA ricorda Papa Francesco: «Aveva un rapporto speciale col calcio! A settembre per onorarlo faremo…» Il pensiero al Santo Padre.

Vinicius nei guai: compra squadre di calcio e rischia 2 anni di squalifica per aver violato il codice etico Fifa - Una squalifica fino a due anni per Vinicius Jr. È questa la richiesta contenuta nell’ esposto presentato dalla società Tiberis Holding do Brasil all’ Investigatory Chamber del Comitato Etico della FIFA nei confronti della stella del Real Madrid e della nazionale brasiliana.

Tra Fifa e Uefa è ormai guerra aperta per il dominio del calcio mondiale (New York Times) - Che Fifa e Uefa siano in guerra è un fatto ormai sotto gli occhi di tutti, da anni. Il New York Times torna su questa rivalità tra i due organismi più potenti del calcio mondiale per il controllo economico e politico del calcio globale.

Finale Champions, l’Inter americana contro il Psg qatariota dal fatturato doppio; Il vero business dei videogiochi di calcio; Il traffico dei calciatori africani.

Fifa, il nuovo official technology partner è Lenovo - Sportmediaset - La multinazionale tech fornira tecnologie per rendere il calcio piu accessibile e piu coinvolgente per tutti: si parte col Mondiale 2026 Mondo Mediaset Giovedì 17 Ottobre 2024 - Secondo sportmediaset.mediaset.it