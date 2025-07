dennis annuncia il nuovo singolo estate infinita

Estate Infinita è il nuovo singolo di Dennis, una canzone che racconta un’estate imperfetta e autentica. In uscita venerdì 18 luglio per M.A.S.T. Believe, Estate Infinita è il nuovo singolo di Dennis: una canzone che racconta un’estate imperfetta e autentica, fatta di piccoli disastri, attese disilluse e momenti che – proprio perché non previsti – diventano indimenticabili. Un brano dal ritmo caldo e brillante, che mescola ironia e dolcezza e trasforma una vacanza sbagliata in una dichiarazione d’amore sincera e universale. Muovendosi tra beat leggeri, synth contagiosi e una scrittura che unisce immagini vivide (“un vecchio chiosco che suona”, “una piazza vuota”, “la canzone del sole”) e parole semplici, che sanno arrivare dritte, Estate Infinita parla di vicinanza fisica e affettiva, di balli a due sotto le stelle e di sogni scritti “non a matita”, perché ciò che resta addosso non si può cancellare. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

