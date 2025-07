Leoni Inter il difensore confermato come primo obiettivo | svelata la strategia in uscita

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. In casa Inter, i riflettori sono puntati sulla difesa. Lo impongono i numeri, oltre che la logica. Come ricorda Sky Sport, nei quattro anni con Simone Inzaghi in panchina, l’Inter ha chiuso tre volte con il miglior attacco della Serie A, ma lo scudetto è arrivato solo nell’annata in cui ha avuto anche la miglior difesa del campionato. Il dato è chiaro: 22 gol subiti nella stagione 202324, quella della seconda stella. Nelle altre tre, i nerazzurri hanno incassato rispettivamente 32, 42 e 35 reti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, il difensore confermato come primo obiettivo: svelata la strategia in uscita

L’Inter è pronta a tutto per Leoni Il gioiellino del Parma è un obiettivo prioritario per Marotta e Ausilio. I nerazzurri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, puntano a chiudere l’operazione senza uscite e mettono sul tavolo 30 milioni per il difensore Parla Vai su Facebook

Un anno fa Leoni era già quasi dell'Inter. Che poi però scelse Alex Perez...; Zanetti conferma: Leoni? Giocatore interessante, vediamo se è possibile prenderlo; l'Inter vara la linea verde: dalla conferma di Pio Esposito all'obiettivo Leoni, come può cambiare la squadra di Chivu.

Marotta gela Calhanoglu, "Resta all'Inter. Leoni talento, Carboni al Genoa" - Il presidente nerazzurro ha fatto brevemente il punto della situazione ribandendo la fiducia: "Bisogna sempre guardare con grande ottimismo il futuro" ... Lo riporta tuttosport.com

Leoni-Inter, la conferma di Zanetti: "Giovane interessante, vediamo" - Javier Zanetti conferma l'interesse dell'Inter per Giovanni Leoni del Parma: "Giovane molto interessante, vediamo se c'è questa possibilità". Da msn.com