In Russia volano le spese militari Quali scenari entro il 2030?

Mentre l’Europa discute, tentenna e non fa un passo avanti sul piano comunitario, anche per la difesa, per la presenza di importanti forze sovraniste, in Russia le spese militari volano. Dal 2023 al 2024 si è passati da 109 a 149,5 miliardi di dollari. Un trend che in questo 2025 è ulteriormente cresciuto. La quota di Pil assorbita dalle spese militari dal 6,6% dovrebbe, in questo 2025, superare ampiamente quota 7%. Negli Usa tale percentuale è del 3,7. Si tratta di tendenze legate al solo impegno bellico in Ucraina? Secondo i servizi danesi gli imponenti investimenti militari in programma sollevano inquietanti interrogativi sull’aggressività mai sopita dell’orso moscovita. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - In Russia volano le spese militari. Quali scenari entro il 2030?

