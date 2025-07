Volley Mercato | Carolina Gloria e la Dream Nardò ancora insieme

NARDO' - Forza di volontĂ e determinazione sono due componenti essenziali del successo nello sport. In questa sessione estiva di volley mercato l’impressione che si ricava dalle operazioni messe a segno fin qui dalla dirigenza granata della Dream Volley è di una forte vocazione alla riconferma di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Clai Imola conferma Speek e Benedetti, inizia il volley mercato per la serie A2 - La stagione della Clai si è chiusa nella maniera sperata con la permanenza in serie A2. Era questo l’obiettivo del club ed è stato raggiunto all’ultima giornata di Pool Retrocessione.

Volley mercato femminile, colpi ufficiali e rumors Serie A1: Orro vola in Turchia, Bosetti torna in Italia? - Il volley mercato è in fermento, le squadre di Serie A1 stanno lavorando per allestire le rose che saranno protagoniste nella prossima stagione.

Volley mercato maschile, colpi ufficiali e rumors Superlega: Rychlicki e Romanò in partenza? - Il volley mercato è in fermento, le squadre di Superlega stanno lavorando per allestire le rose che saranno protagoniste nella prossima stagione di volley maschile.

Volley Mercato: Carolina Gloria e la Dream Nardò ancora insieme - Una bella “dichiarazione d’amore” della Dream nei confronti di Carolina, che dal canto suo ricambia così la fiducia: ... Come scrive lecceprima.it

Volley mercato, Giorgia Prato: talento e carattere per la Dream Nardò - Nuovo colpo di mercato messo a segno dalla Dream Volley Nardò che ufficializza proprio in queste ore l’ingresso in rosa di una giovane palleggiatrice: “La cabina di regia della Dream Volley N ... Si legge su lecceprima.it