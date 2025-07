Juventus si valuta un possibile addio da parte di Costa

La Juventus valuta la cessione di Alberto Costa, giovane esterno classe 2003, arrivato a gennaio dal Vitoria Guimaraes per circa 12,5 milioni di euro. Lo Sporting Lisbona ha avviato un sondaggio, proponendo 20 milioni, cifra che garantirebbe una plusvalenza significativa dopo soli sei mesi. Costa, pur acerbo, ha mostrato lampi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, si valuta un possibile addio da parte di Costa

Vlahovic, era meglio con Allegri: un anno da buttare e il destino segnato. La Juventus valuta tre sostituti - E` trascorso un anno esatto, ma sembra passato un secolo di calcio. Il 15 maggio del 2024 Dusan Vlahovic decideva con un suo goal la finale di.

Gazzetta - La Juventus valuta la multa a Douglas Luiz per il suo sfogo social - Il clamoroso sfogo via social di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano arrivato alla Juventus nell`estate 2024, non è piaciuto per nulla.

Tether sale al 10,7% della Juventus e punta a entrare nel CdA: il club valuta l’aumento di capitale - Il futuro societario della Juventus si arricchisce di un nuovo capitolo. Nelle ultime ore è emerso che Tether, colosso mondiale nel settore delle criptovalute, ha ulteriormente rafforzato la propria presenza nell’azionariato bianconero, portando la propria quota al 10,7% del capitale sociale.

La Juventus valuta il rinnovo del contratto di Andrea Cambiaso ? Come riportato da La Gazzetta dello Sport è previsto un aumento significativo dell’ingaggio, che passerebbe da 2 milioni a 3 con bonus inclusi Il nuovo contratto del difensore avrebbe la sca Vai su Facebook

Alberto Costa verso lo Sporting Lisbona: la Juve valuta l’offerta, cifre e dettagli della trattativa; Alberto Costa, offertona in arrivo. La Juve ci pensa; Juventus, Alberto Costa verso lo Sporting CP.

La Juventus valuta Pubill: quanto costa e chi può sostituire - La Juventus deve rinforzarsi sul mercato con alcuni acquisti mirati per ricoprire diversi reparti. Riporta ilbianconero.com

Emarginato, insostituibile, ceduto per forza: Costa lascia la Juve ed è plusvalenza - Con le situazioni dei partenti ancora in via di definizione, i bianconeri scelgono la via della liquidità: il portoghese a un passo dallo Sporting Lisbona ... Secondo tuttosport.com