Parco Giardino Sigurtà biglietti online a 10 euro per un sabato

il Parco Giardino Sigurtà (nella foto di Stefania Pocchi) ha in serbo un appuntamento da non perdere: sabato 19 luglio, il biglietto d’ingresso per adulti sarà disponibile al prezzo speciale di 10 euro, esclusivamente online. Questa promozione è un invito ad abbandonarsi alla meraviglia di un. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Sul Lago di Como nasce il fantastico Giardino delle Farfalle, un percorso nel parco del Grumello - In occasione della Giornata Mondiale delle Api e della Giornata Internazionale della Biodiversità, domenica 18 maggio l’Associazione Villa del Grumello inaugura “Il Giardino delle Farfalle”, un nuovo percorso naturalistico nel Parco storico botanico del Grumello, a Como.

Giornate FAI di Primavera: "Tre Giorni per il Giardino" al Castello e al Parco di Masino - È “Il giardino possibile. Il tempo, la cura” il tema della XXXIII edizione primaverile della “Tre Giorni per il Giardino”, una delle più importanti e apprezzate manifestazioni florovivaistiche d’Italia, che si svolgerà quest’anno straordinariamente nell’arco di quattro giornate, da giovedì 1° a.

Svelati i progetti per il Giardino Veniero Lombardi nel parco Punta degli Orti - Venerdì si è tenuta la presentazione di due progetti realizzati per il Giardino Veniero Lombardi, situato nel Parco Punta degli Orti di Faenza, che ne arricchiscono l’offerta per i tanti fruitori di uno spazio particolarmente amato e frequentato in tutti i periodi dell’anno dai faentini e non.

SAVE THE DATE – Magico Mondo del Cosplay Il raduno cosplay più partecipato d'Italia torna per la sua 19ª edizione al Parco Giardino Sigurtà! Sabato 6 e domenica 7 settembre 2025 Un weekend di pura magia, tra creatività, musica, colori e fantasia

